人気アクセサリーブランド「Q-pot.」の世界観に包まれる宿泊施設 東京メトロ明治神宮前〈原宿〉駅から徒歩約10分、JR原宿駅から徒歩約15分の場所にある「Ｑ-ROOMS. HARAJUKU（きゅーるーむす はらじゅく）」は、大人気アクセサリーブランド「Q-pot.」が手がける泊まれるコンセプトルーム。クラシカルな雰囲気が漂う、レンガ造りの外壁が目印です。 「Q-pot」はチョコレートやマカロン、ビスケットなどスイーツをモチーフにした、身