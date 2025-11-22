神戸を破り初優勝を果たし、町田・黒田監督（左）、昌子と写真に納まるサイバーエージェントの藤田晋社長（中央）＝国立競技場2014年に始まったJ3を経験したチームが天皇杯を制するのは初めて。町田は18年にサイバーエージェントが経営権を取得して急成長し、頂点をつかんだ。12年にJ2入りしたが、1シーズンで日本フットボールリーグ（JFL）へ降格。14年にJ3に参入し、16年にJ2に復帰した。ただ、J1昇格に向けては練習施設など