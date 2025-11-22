俳優の鈴木福（21）が、21日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。大学生活と俳優業の両立について話した。鈴木は現在、大学3年生。「今、メインでやっているのは脳神経科学の分野で。運動生理学もやって。お芝居を科学的に見てみよう、という」と取り組んでいる研究を明かした。大学と仕事の両立には「どっちつかずにならないように。そこはすごく」と、気を使っている様子。MCのKis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）が「