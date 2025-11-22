無袋で甘さ凝縮！ 山形県産りんご「サンふじ」山形県は、日本有数のりんごの産地。なかでも「サンふじ」は、袋をかけずに栽培されるため、太陽の光をたっぷりと浴びて、甘みがぎゅっと凝縮しているのが特徴です。リンゴは水分を失うことで、おいしさも失われてしまうので、乾燥しないように気をつけて。また、ポリ袋に入れて保存することで、リンゴから放出される「エチレンガス（熟成を促進します）」によって、他の果物や野菜が