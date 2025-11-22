ロシアのウクライナ侵攻から3年半あまりが経過したが、世界はいまだロシアを止める手だてを持っていない。各国や地域が取りうる手段は制裁であり、EUはロシアからの液化天然ガスの輸入を来年中に停止することで合意。アメリカもロシアの石油会社との取引禁止など、制裁強化に動いた。【映像】夫婦で入国禁止に 妻「やる気が出てきます」日本も9月、資産凍結の対象とする企業や個人を追加し、ロシア産原油の取引価格を引き下げ