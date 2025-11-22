参加者の前で白バイを運転する隊員ら＝22日午後、東京都目黒区警視庁は22日、さまざまな業務内容を知ってもらい採用につなげようと、東京都目黒区にある庁舎でイベントを開いた。警備や交通、救助などに携わる警察官らが実演を交えて仕事を紹介。前倒しして新たに実施される、大学3年以上が対象の来年1月の試験受験を呼びかけた。高校生や大学生ら約70人が参加。災害現場などで活動するレスキュー隊は、救助した人を担架に乗せ