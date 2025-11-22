サッカーの第104回全国高校選手権に出場する48校が22日に出そろった。全都道府県で最後の徳島県大会決勝が鳴門ポカリスエットスタジアムで行われ、徳島市立が徳島北に5―1で快勝し、4大会連続22度目の出場を決めた。徳島市立は12月28日の開会式後に東京・国立競技場で行われる開幕戦で早実（東京B）と対戦する。大会は首都圏の9会場で行われ、決勝は来年1月12日に国立競技場で開催される。九州文化学園（長崎）の1校が初出場。