「大相撲九州場所・１４日目」（２２日、福岡国際センター）東幕下１１枚目の志摩ノ海（３６）＝木瀬＝が関取復帰への意欲を燃やした。近大の後輩である大花竜（立浪）を上手出し投げで下し、５勝２敗で場所を終えた。大花竜は４勝３敗。志摩ノ海は突き合いながら左をつかむと前に出て、体を入れ替えられるも入れ替え返して投げを決めた。「内容のいい相撲を取れたのが、自分としてはすごくうれしかった。負けた２番も自分が攻