「大相撲九州場所・１４日目」（２２日、福岡国際センター）平幕一山本が、勢いのある義ノ富士にはたき込みで逆転勝ち。１０勝目を（４敗）を挙げたが、勝ち名乗りを受けずに土俵を降りかける場面があった。立ち合いから頭を付けて押し合う展開から、義ノ富士に押し込まれ、相手をはたき込みながら土俵下に落ちた一山本。相手が土俵に着いたのが先か自分が外に出たのか先か微妙なタイミングだったが、軍配は一山本に上がった