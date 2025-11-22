「楽天イーグルスファン感謝祭２０２５Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ洋服の青山〜ＥＡＧＬＥＳＭＥＥＴＳＹＯＵ！〜」が２２日、本拠地の楽天モバイルパーク宮城で開催された。毎年恒例のルーキーパフォーマンスでは宗山塁内野手（２２）、徳山一翔投手（２３）、岸本佑也内野手（１８）の３選手が、陽柏翔内野手（２０）演じるアイドルプロデューサーが結成したグループ「ルーキーストリート」として登場。キューティース