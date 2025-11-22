俳優の風間俊介が第６１回福島記念・Ｇ３（１１月２２日、福島・芝２０００メートル）の表彰式でプレゼンターを務めた。今年５月の新潟競馬場以来となる観戦だった。「競走馬たちの力強い走り、スタンドから響く皆さまの声援に胸が熱くなりました。改めて競馬というスポーツの奥深さを感じました。またぜひ競馬場に足を運び、その土地ならではのグルメや競馬場でしか味わえない臨場感を皆様と共有できたらうれしいです」とコメ