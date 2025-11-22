吉本興業に所属する８人組グループ「ＯＣＴＰＡＴＨ（オクトパス）」が２２日、都内でカレンダー発売記念イベントを行った。グループ初となるカレンダーのテーマは「ＯＣＴＰＡＴＨと歩く３６５日」。グループカラーの紫・白を基調としたハッピーな雰囲気の写真がたっぷりと収録されている。この日は正月をテーマとしたイベントのため、８人は和装で登場。栗田航兵は「かっこよく、かわいく撮れた」と手応えを口にした。リー