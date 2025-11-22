リリースで発表J2の愛媛FCは11月22日、青野慎也監督が2025シーズンをもって退任すると発表した。また、吉村光示リクルートダイレクターの退任も併せて発表されている。2023年にJ3を制してJ2に戻って来た愛媛だったが、今季はシーズン序盤から苦戦を強いられる。5月21日に石丸清隆監督の契約解除を決断し、6月24日に暫定で指揮を執っていた青野慎也ヘッドコーチの監督就任を正式発表。監督交代で巻き返しを図ったが、青野監督