寒さが深まる季節こそ、気負わずに着られる “頼れるベーシック” が大活躍しそう。【ユニクロ】には、40・50代の大人が取り入れやすいシンプルデザインの名品が勢ぞろい。今回は、ちょっとしたお出かけにちょうどいい「優秀アイテム」をピックアップ。サッと羽織るだけでサマになりそうなフリースカーディガンから、コーデのアクセントになる機能性マフラーまで。暖かさと品の良さ、どちらも叶えて