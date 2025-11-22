俳優の藤本洸大と簡秀吉がW主演を務める、ABCテレビのドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（毎週土曜深1：00※関西ローカル）の第6話が、きょう22日深夜に放送される。【第6話カット多数】藤本洸大と簡秀吉、花火しながら顔が接近同作は、10代の間で話題を集める青春ボーイズラブ小説を実写化。一軍スター高校生×平凡な男子高校生による、修学旅行から始まる学園格差ラブストーリー。共演は、桜木雅哉（