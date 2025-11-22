ヤドンパラダイス（高松市・丸亀町グリーン） うどん県PR団の「ヤドン」と触れ合えるイベント「ヤドンパラダイス」が22日、高松市で始まりました。 香川県観光協会が観光客を誘致しようと、県内各地で毎年開催しています。 会場の丸亀町グリーンと瓦町フラッグには県内外からファンが集まり、ヤドンと記念撮影していました。 「ヤドンレベルアップゲーム」のコーナーでは、ボー