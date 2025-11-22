プロ野球・阪神は22日、高崎市内のホテルにて、ドラフト育成1位の神宮僚介選手と入団交渉を行い、仮契約に合意したことを発表しました。神宮選手は、東京農業大北海道オホーツクに所属。140キロ台後半の速球と制球力が自慢の右サイドスロー投手です。明治神宮大会の代表決定戦では好投し、最優秀選手賞に選出され、明治神宮大会出場に貢献しました。神宮投手は指名挨拶の際には、「今よりもっと制球力を磨き上げ、プロで活躍できる