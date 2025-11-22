〈“伝説のヤクザ”が300人の不良と大乱闘…「腰に2丁拳銃をぶらさげ、西部劇のようなスタイルで登場した」“モロッコの辰”とは何者か？〉から続く45年間にわたり、「ヤクザ」と呼ばれる人々を取材してきたフリーライターの山平重樹氏。そんな山平氏が、ヤクザたちの意外な素顔や、これまで世に知られていないエピソードを綴った著書『私が出会った究極の俠たち 泣いて笑ってヤクザ取材45年』（徳間書店）を上梓した。【