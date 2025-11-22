日本ハムは２２日、エスコンフィールドでファン感謝イベント「ＦＦＥＳ２０２５」を開催。３選手の新背番号を発表した。主軸に成長した郡司が、背番号３０から３になることが決定。郡司は「責任ある番号だと思いますし、小さい頃からファイターズの背番号３は田中賢介さんのイメージが強いですが、郡司のイメージが強くなるようにしたい」と語った。新庄監督は来季、ソフトバンクとの開幕戦で「４番・サード」で起用するこ