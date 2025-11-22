夫婦で協力しながら子育てをしていきたい。そう思っていても、現実には育児の温度差に悩むママは少なくありません。ママリにも、「夫が育児を手伝ってくれない」「一人で全部抱え込んでしまう」といった声が多く寄せられています。この記事では、「子育てはお前の仕事だろ！」と突き放され、息抜きもできずに悩んでいる投稿者さんのエピソードをご紹介します。 「子育てはお前の仕事だろ！」育メンとは程遠い夫にうんざり