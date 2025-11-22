11月22日に天皇杯の決勝が国立競技場で開催され、前回王者のヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが対戦。後者が藤尾翔太の２発と相馬勇紀の得点により３−１で快勝し、優勝を果たした。町田は1989年のクラブ創立以来、初の主要タイトル獲得となった。キャプテンの昌子源は目を真っ赤にしてインタビューに対応。サポーターに向けて「（５失点して敗れた）川崎戦の後の皆さんの姿勢を見て、すごく心を打たれる部分がありました。あ