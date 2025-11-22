現地11月21日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第16節で、大橋祐紀と森下龍矢が所属するブラックバーンがプレストンと敵地で対戦。２−１の勝利を飾った。この一戦に日本人コンビが揃って先発したなか、決勝点を演出したのが森下だった。１−１で迎えた62分、敵陣ボックス手前の左で得たFKのキッカーを務めると、ファーサイドにピンポイントのクロスを供給。これに反応したアンドリ・ルーカス・グジョンセ