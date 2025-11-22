◇女子ゴルフツアー大王製紙エリエール・レディース第3日（2025年11月22日愛媛・エリエールGC松山＝6595ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、9位から出た菅楓華（20＝ニトリ）が3バーディー、1ボギーの69で回り、通算7アンダーの4位に順位を上げた。首位とは4打差。「結構ショットが良かった。パッティングが入ってくれれば、もっとスコアを伸ばせたかなと思った。でも、意外とまだチャンスあるかな」7番で4メートル