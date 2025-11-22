ソフトバンクの東浜巨投手（35）が22日、熊本市・リブワーク藤崎台球場で行われた野球教室「ベースボールキッズ2025」に参加した。この日は9枚の的をめがけてボールを投げる「ストラックアウト」を担当。優しい表情で子供たちと触れ合い「元気いっぱいで。元気をもらうことができました」と笑みを浮かべた。現在、国内FA権を行使している。進捗については「特に何も話せることはありません」と説明するにとどめた。球団が宣