新潟市で開かれた党会合であいさつする自民党の鈴木幹事長＝22日午後自民党の鈴木俊一幹事長は22日、新潟市の党会合で、発足から1カ月となった高市政権を巡り、報道各社の世論調査で高い水準の内閣支持率を維持しているとして「順調なスタートだ」と述べた。女性初の首相となった高市早苗首相には「新たな政策や政治に取り組んでくれるのではないかとの期待感がある」との見方を示し、長期政権を築いた小泉純一郎元首相との共通