長崎市で開かれた集会で、非核三原則見直しに抗議する参加者＝22日午前高市早苗首相が検討している非核三原則見直しへの抗議集会が22日、長崎市であり、「核持ち込みは許さない」と書かれた横断幕を掲げ、被爆者や核兵器廃絶運動に携わる市民らが「被爆地として見過ごすことは絶対にできない」と憤った。見直し検討の撤回を求めるアピールを採択し、首相宛てに今後提出する。長崎県被爆者手帳友の会会長で被爆者の朝長万左男さ