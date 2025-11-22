契約更改を終え、取材に応じるオリックス・吉田＝22日、大阪市オリックスの吉田が22日、900万円減の年俸2800万円で契約更改した。3月に右肘靱帯再建術を受け「今年は全く試合で投げられなかった。来年は2年分の活躍をしたい」と誓った。同じく右肘手術からの復帰を目指す小木田は育成選手契約を締結。700万円減の2300万円でサインし「（来年）7月までの支配下登録を目指し、今は戦える体をつくっている」と意欲的に語った。