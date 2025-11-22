23日は、関東の南海上に弱い前線のようなものがのびる見通しで、関東沿岸の地域や伊豆諸島では雲が広がりやすく、雨の降る所があるでしょう。また、東北北部は暖かく湿った空気の影響で大気の状態が不安定となりやすく、日本海側を中心に雨や雷雨となる所がある見込みです。その他の地域は高気圧に覆われて概ね晴れますが、北海道ではにわか雨やにわか雪の所がありそうです。連休最終日の24日は、高気圧が東へ移動して日本には湿っ