SUVテイストの外装に温かみのある歴代初の内装近年、軽自動車の選択肢がますます多様になるなかで、ホンダが2024年9月にラインナップに加えた「N-BOX JOY」は、既存のN-BOXシリーズが培ってきた使い勝手の良さに新しい視点を添え、日常の移動を少しだけ心地よくしたい人に向けた“じわりと効く”モデルと言えます。物価高やガソリン価格の上下が続き、クルマ選びが慎重になりがちな今だからこそ、必要なところに確かな工夫を盛