11月22日、京都競馬場で行われた10R・比叡ステークス（3歳上3勝クラス・芝2400m）は、川田将雅騎乗の1番人気、ダノンシーマ（牡3・栗東・中内田充正）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に2番人気のアクアヴァーナル（牝4・栗東・四位洋文）、3着にウイントレメンデス（牡4・栗東・長谷川浩大）が入った。勝ちタイムは2:24.9（良）。【福島記念】ニシノティアモが4連勝！重賞初制覇セレクト3億1000万円の高額馬川田将雅騎乗の1番人