この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 【人生何周目？】3歳児に「入学まであと3年」と伝えたら→驚きの返しに3千いいね 坊ちゃん🦕🎀(@hnt_726)さんの3歳の娘さんのエピソードです。ランドセル