タレントの長濱ねるが披露した透明感満載なオフショットが話題を呼んでいる。長濱は２２日に自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「＠ｖｏｃｅｍａｇａｚｉｎｅ オフショットテーマはマシュマロ」とつづり、オフショットを披露。レースがあしらわれた真っ白な衣装に身を包んだ姿や、アップヘアで笑顔を見せるショットをアップした。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。