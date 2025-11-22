秋篠宮妃紀子さまと悠仁さまが伊豆大島を訪れ、2013年に発生した土砂災害の犠牲者の慰霊碑に供花されました。紀子さまと悠仁さまは22日午前、伊豆大島に船で到着し、出迎えた島民らに笑顔で手を振り、声をかけられました。お二人は午後、2013年に大規模な土砂災害があった元町神達地区の「大島町メモリアル公園」を訪れ、被災地を望む丘に建てられた慰霊碑に拝礼、供花されました。悠仁さまが、自然災害の被災地を訪問されるのは初