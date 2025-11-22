▽F FES 2025(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO)プロ野球・日本ハムは22日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOにてファン感謝イベント「F FES 2025」を開催。この中で3選手の背番号変更を発表しました。▼30→3 郡司裕也2023年6月にトレードで中日から日本ハム入りとなった郡司選手は『3』に背番号を変更。「非常に責任のある番号だと思いますし、僕が小さい頃から野球を見てきて、ファイターズの背番号3番は田中賢介さんのイメ