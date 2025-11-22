日本ハムのファン感謝イベント「F FES 2025」が22日、本拠地エスコンフィールド北海道で開催。締めのあいさつで新庄剛志監督（53）がまたもサプライズ発表し、3月27日の開幕ソフトバンク戦の4番に郡司裕也捕手（27）を指名した。開幕3連戦の先発投手を伊藤、北山、達と発表した後に「4番バッターを発表します。4番、サード、郡司！」と公表。この日に背番号30から3への変更も発表された郡司は「4番サード、背番号3の郡司です。