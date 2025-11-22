大分市の大規模火災の現場では、発生から5日目の22日も鎮火のめどは立っておらず、立ち入りが規制されています。そうした中、住民が市の案内で自宅の状況を確認しました。22日、大分市佐賀関では立ち入り規制が続く火災現場に住民らが入りました。焼け落ちた自宅を確認したという住民は──「もうパーやな 。全然跡形もない。しょうがない、あきらめないと」市では、希望者がいれば23日も現地の案内に応じるとしています。一方、10