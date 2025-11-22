パリ発のフレグランスメゾン《グタール》から、2025年11月19日（水）より数量限定のホリデーコフレが登場♡パリのクリスマスウィンドウをイメージした華やかなパッケージには、世界的ベストセラーの「オーダドリアン」「プチシェリー」のミニパルファムやハンドバーム、ウッディな香りのキャンドルがセットになっています。大切な方への贈り物や自分へのご褒美にぴったりで