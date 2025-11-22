第3日、5番でラインを読む塚田よおすけ。通算10アンダーで首位＝フェニックスCCダンロップ・フェニックス第3日（22日・宮崎県フェニックスCC＝7117ヤード、パー70）首位から出た塚田よおすけが5バーディー、2ボギーで67と伸ばし、通算10アンダーの200で単独首位に立った。2打差の2位にニール・シプリー（米国）と李尚熹（韓国）が続いた。通算7アンダーの4位に堀川未来夢がつけ、さらに1打差の5位に首位スタートの生源寺龍憲ら