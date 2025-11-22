８人組ボーイズグループ・ＯＣＴＰＡＴＨが２２日、都内で、初のカレンダー「ＯＣＴＰＡＴＨＣＡＬＥＮＤＡＲ２０２６」（主婦と生活社）の発売記念イベントを開催した。同作は「ＯＣＴＰＡＴＨと歩く３６５日」をテーマに、スポーツや猫、スイーツなど各メンバーがあらゆるジャンルで趣味全開に撮影したハッピーな写真を収録。いざ形となり栗田航兵は「皆さんの毎日がオクトパスで彩れるんじゃないかという気持ちで見てる