＜大王製紙エリエールレディス3日目◇22日◇エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)◇6595ヤード・パー71＞前日の2日目に年間女王を決めた佐久間朱莉が「73」と16ラウンドぶりオーバーパーの乱調で、首位の座から滑り落ちた。痛恨だったのは、2打目を前方の高い木に当てた5番パー4と、ティショットを右OBした16番パー3のダブルボギー。新女王は「大暴れの一日でした」と大きなため息をついた。【写真】印象変わる！佐久間朱莉のド