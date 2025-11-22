大相撲九州場所１４日目（２２日、福岡国際センター）、大関経験者の十両朝乃山（３１＝高砂）が優勝争いで首位に立つ新十両藤凌駕（２２＝藤島）を力強く寄り切って１１勝目（３敗）。１差に接近し、千秋楽の逆転優勝に望みをつないだ。取組後は「相手は押し相撲。立ち合いで馬力負けしないように臨んで、つかまえられた」とうなずいた。藤凌駕が勝てば十両優勝が決まる一番。朝乃山は「（相手は）ザンバラで新十両。力がある