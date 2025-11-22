【モデルプレス＝2025/11/22】Kis-My-Ft2の宮田俊哉（みやた・としや）が、青春小説『境界のメロディ２』（メディアワークス文庫／KADOKAWA）を11月25日に刊行する。前作から約1年半ぶりとなる本作では、舞台となるロンドンを実際に訪れ、現地で得たインスピレーションをもとに物語をさらに深めた。インタビュー前編では、アイドル活動をこなしながら執筆活動にも力を注いできた宮田が、続編の構想やその制作過程について語った。