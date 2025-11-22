■これまでのあらすじ矢部マリアが夫と関係をもった目的はなんなのかー。情報を整理しようと思ったが、今回の一件について夫がやたら被害者ヅラをするため主人公の怒りが爆発。この日の話し合いは終了となった…■夫と顔を合わせたくないけど ■わかってなさそうだから念を押す ■そしていつもどおり出勤 ■不倫夫は同じ会社同僚たちにぶちまけて少しスッキリできたでしょうか。それにしても、何食わぬ顔で娘を送迎しようとする夫