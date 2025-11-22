家具のレイアウト変更を断固拒否。高齢の母の言い分は？▶▶最初から読む▶▶母の遺品整理で学んだ人生を軽くする方法同居していた高齢の母が亡くなった、作家の堀内三佳さん。その日から葬儀の準備や役所への届け出などの手続きに追われ、ようやく一段落して直面したのは大量の遺品整理でした。生前の母は寝具の衣替えもマメにする人でしたが、ベッドの下をのぞくと、そこには使わないものばかり。そして遺品