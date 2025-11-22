日本ハムの郡司裕也捕手が２２日、来季の背番号が今季のの「３０」から「３」に変更になることを明かした。エスコンで開催されたファン感謝イベント「ＦＦＥＳ」に出席し、「背番号３になります。非常に責任のある番号。ファイターズの背番号３は田中賢介さんのイメージが強いですけどこれからは郡司のイメージが強くなるように頑張りたい。最近背番号３０を買っちゃった人は、払い戻しには対応しておりませんので背番号３を買