日中の気温が徐々に下がり、夜もすっかり長くなった今日この頃。安心できる温かい自宅でお気に入りの本を開くにはもってこいの季節だ。書籍編集、文学賞、本棚、小説の共作、古本屋……。映画解説者の稲森浩介氏が、本好きに響く「本にまつわる映画」を紹介する。＊＊＊【写真】大ベテランから若手演技派まで…「本にまつわる映画」で輝いた女優たち言葉の海を渡る人々〇「舟を編む」（2013年）出版社の辞書編集部を舞台に、