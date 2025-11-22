◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１１月２２日、京都競馬場前日輸送のシャンパンカラー（牡５歳、美浦・田中剛厩舎、父ドゥラメンテ）は一夜明けた１１月２２日、京都競馬場で厩舎周りの引き運動をこなした後、ダートコースを１周して調整。稲葉助手は「落ち着いて調教できました。乗った感じもリラックスしていて、いいかなと思います」と笑顔を見せた。しまいはしっかりと脚を