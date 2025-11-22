日本拳法の全国大会で活躍した岡山総社道場の小・中学生が21日、総社市の片岡聡一市長を表敬訪問しました。市役所を訪れたのは小学２年生から中学３年生までの選手８人です。10月に大阪府で開かれた日本拳法総合選手権大会で、総社東中３年の鈴木琉汰朗さんら４人が優勝、１人が準優勝、３人が３位に入賞しました。 日本拳法は防具とグローブを着用し、打撃技、投技、寝技を駆使して勝敗を競う武道です。 中学１年生