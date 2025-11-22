ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が、11月20日（木）に配信された。番組のなかで吉住が、カフェで偶然耳にした会話から、現代社会の“ある弊害”を感じたエピソードを披露している。番組中盤、「今って、もう肯定する社会になってきてるじゃないですか」と切り出した吉住。ある日、カフェで隣の席にいた50代くらいの女性2人組が“推し活”の話をしていた