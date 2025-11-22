SAPIXの広野雅明先生に「中学受験の素朴な疑問」をぶつける連載。今回から全5回にわたって「第2志望の選び方」を取り上げます。憧れの第1志望校はすぐに決まっても、第2志望校で頭を抱える人は少なくありません。実際に行く可能性が高い学校だからこそ、第1志望校に比べると現実的にならざるを得ません。広野先生によると、以前と比べて併願校選びに苦戦する親子が増えたと言います。（聞き手・文／教育アドバイザー鳥居りんこ）